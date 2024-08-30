2024-2025 Eğitim öğretim yılı 9 Eylül’de başlıyor. Öğrenciler okul heyecanı yaşarken veliler ise ağır bir yükün altında eziliyor. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, son dönemde eğitim ve kırtasiye masraflarındaki artışlar, ailelerin bütçelerini zor durumda bırakıyor. Veli Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat'ın açıklamaları, eğitimde yaşanan ekonomik sıkıntıların boyutlarını gözler önüne seriyor. Diğer yandan, kırtasiyeciler de yüksek maliyetlerin aileler üzerinde yarattığı baskıyı dile getiriyor. Kırtasiye masraflarındaki artışlar, velileri hem maddi hem de psikolojik olarak etkiliyor. Eğitim alanında yaşanan bu sorunlar, kamusal desteklerin ve ekonomik politikaların yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

Eğitim sadece öğretmenden ibret değil

Veli Der İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat, “Okul kantinlerinde artık çocuklar bir ayran içip tost yeseler 150-200 lirayı buluyor. Artık bu ekonomik krizle birlikte okumak ve eğitim almak imkansız hale geliyor. Parasız eğitim diye konuşulan şey aslında yine bu ülkenin vatandaşlarının kazandıkları paradan devlete ödenen paylarıyla olan bir şeydir. Çocukların okuma ve eğitim ihtiyacı sadece bir bina ve bir öğretmenden ibaret değildir. Bunun için kaynak kitaplar, çocuğun sağlıklı beslenmesi, temiz suya erişimi, oyun hamuruna ve kırtasiye ürünlerine erişimi gibi tüm eğitim materyallerini kapsar. Kamusal eğitim son 15 yıldan beri bir darbeye uğradı aslında gizli bir özelleştirme yaşıyor. Okul müdürleri öğrencilerden okulun yakıtını sağlamak için, güvenliğini ve temizliğini sağlamak için bile para istiyor. Tüm bunların faturasını eğitim alan çocuklar çekiyor. Ancak veliler tüm bunların devletin görevi olduğunu bilmelidir” sözlerine yer verdi.

Servis ücretleri ne kadar?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için 9 ay üzerinden hesaplanan taşıma ücretleri yıllık olarak ödenerek peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanıyor. Açıklanan tarifeye göre; 0-40 km arası öğrenci taşıma ücreti yıllık 41 bin 940 TL, anaokulu ve özel okul öğrencileri ise aynı kilometreye göre yıllık, 44 bin 775 lira olarak belirlenmiştir.

Servis Şoförü Barış Akarca, okul servis ücretlerinde geçen seneye oranla pek bir değişim olmadığını vurgulayarak, “Bizler açısından beklenen zam olmadı. Veliler için geçen seneye göre daha düşük bir ücret yüzde 20 oranında bir artış oldu. Servis piyasasındaki yedek parça maliyetlerini karşılamıyor. Kolejdeki fiyatlar çok daha yüksek onlar tarifeye uymuyor. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda çalıştığımız için zam yapamıyoruz. Bizim için de oldukça sıkıntılı bir süreç. Ayrıca yazılı ve görsel basında servis fiyatları haberleri özel okulları kapsıyor çünkü hiçbir taşımacılık firması bu fiyatlara uymuyor ve sanılmasın ki bu uçuk rakamları servis sahibi kazanıyor. O rakamların üçte bir fiyatını anca kazanıyoruz. Bizler odamız tarafından belirlenen fiyat politikasına uymak zorunda kalıyoruz fakat maliyetler bizimde belimizi büküyor fazlasını isteyemiyoruz velilerimizin de zor durumda kalmasını çocuklarımızın yağmurda soğukta yürüyerek veya toplu ulaşımdan sonra okuluna evine yürümesini istemiyoruz. Beklentimiz en az YÜZDE 30-35 seviyesinde bir zam olmasıydı” diye aktardı.

Gültekin: Veliler zorlanıyor

Kırtasiyeci Burcan Gültekin, bir anasınıfı öğrencisinin sadece kırtasiye malzemesi masrafının 2 bin 35 lira olduğunu vurgulayarak, “Öğretmenler liste hazırlarken belli markalar üzerinden gittiği için düşük maliyetli ürünleri istemiyor. Halbuki kaliteleri neredeyse aynı. Yüksek maliyetli ürünleri karşılamak da veliler açısından oldukça zor oluyor. Geçen gün bir anasınıfı öğrencisinin velisi geldi. Elindeki listeye göre sadece kırtasiye malzemeleri 2 bin 35 lira tuttu. Bunun içinde kıyafet, havlu, ıslak mendil gibi masraflar yok” diye konuştu.

Alagöz: Veliler şok yaşıyor

35 yıldır kırtasiyecilik yapan Orhan Alagöz ise, “Veliler büyük bir şokla karşılaşıyor çünkü fiyatlarda geçen seneye oranla yüzde 50’ye varan bir artış var. Bir silgi geçen sene 15 lirayken bu sene 25 liradan satılıyor. Bir çocuğun kırtasiye giderleri 3 bin liradan aşağı değil. Çanta, kıyafet, ayakkabı masraflarını da işin içine katarsan bir çocuk masrafı 10 bin lirayı buluyor” dedi.

Kırtasiye masrafları ne kadar?

Büyük boy 12’li sulu boya: 129 TL, 12’li pastel boya: 99 TL, Parmak boya: 29.50 TL, 2’lü kuru boya kalemi: 79.00 TL, 3’lü beyaz tahta kalemi: 12.50 TL, 12’li silgili kurşun kalem: 39.50 TL, 2’li sınav silgisi: 9.50 TL, Kalemtıraş: 17.50 TL, Sıvı yapıştırıcı: 49.50 TL, A5 spiralli 96 yaprak defter: 17.50 TL, A4 spiralli 150 yaprak defter: 59.00 TL, Yapışkanlı not defteri: 59.00 TL, Spiralli resim defteri: 34.50 TL, Anokulu çantası: 300 TL, İlkokul sırt çantası: 379 TL, Yetişkin sırt çantası: 400 TL, Kalem kutu: 79.00 TL, Çelik matara: 200 TL, A4 fotokopi kağıdı: 89.00 TL, 100’lü şeffaf dosya: 49.50 TL, coğrafya atlası: 29.50 TL, 24’lü etiket: 5.75 TL, 4’lü oyun hamuru: 39.50 TL, 10’lu renkli el işi kağıdı: 11.00 TL, 10’lu fon karton: 44.50 TL, cetvel: 9.50 TL, fasulye sayı çubuğu seti: 29.50 TL, makas: 9.75 TL, flüt: 37.50 TL, ataş: 7.50 TL, Kısa Kollu Tişört 650-850 TL, Polo Yaka Tişört 850-950 TL, Kapşonlu Sweatshirt 1000-1200 TL, Fermuarlı Ceket 1100-1300 TL, Eşofman Altı 850-950 TL, Eşofman Takımı 1900-2200 TL, Pantolon 900-1150 TL, kız çocuk okul ayakkabısı: 1126 TL, erkek çocuk okul ayakkabı: 999 TL… eşittir 13.130 TL toplam