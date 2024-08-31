Özgür Özel İzmir Fuarında Ankara'daki Amcalara Imzaları Atın Diyoruz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışı sonrası stantları ziyaret etti. Özel, Belediye Sokağı’nda Ege Şehir Planlama standında deprem düdüğü çalarak Ankara’daki yetkililere seslendi.

Deprem düdükleri ile Ankara’ya mesaj

Özgür Özel, İzmir Büyükşehir iştiraki Ege Şehir Planlama standında çocuklarla buluşarak deprem düdüğü çaldı. Özel, “İzmir’in kentsel dönüşüm bekleyen birçok yeri var. Ama Ankara’daki amcalar imzaları atmıyorlar. Deprem çok tehlikeli. Bu yüzden Ankara’da imzaları bekleten amcalara ‘Hadi artık imzaları atın’ diye uyarı düdüğü çalıyoruz” dedi. Özel, imzaların pazartesi günü atılacağını belirterek önemli bir mesaj verdi.

Veteriner işleri standına tam not

Belediye Sokağı’nda kurulan stantları gezen Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı standında da incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Veteriner İşleri Dairesi’nin, CHP genel merkezi tarafından yazılan talimatla kurulan ilk birim olduğunu vurgulayan Özel, bu modelin tüm belediyelerde uygulanmaya başladığını ifade etti.

“Herkes gerçeği görüyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı standını ziyaret ederek yangınlarla mücadele eden ekiplere teşekkür etti. Özel “Yangınların şehre ulaşmasını engelliyorsunuz, ama bir de üstüne laf yiyorsunuz. Üzülmeyin; herkes neyin ne olduğunu görüyor. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

İZSU Genel Müdürlüğü’nün standında musluktan su içen Özel, İzmir’in çeşme sularının Sağlık Bakanlığı verilerine göre yüzde 99 oranında içilebilir olduğunu vurguladı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, şehirde birçok noktadan alınan su örneklerinin incelendiğini belirtti.

Sanal sanat deneyimi

CHP lideri, sanal gözlük ile Mona Lisa tablosunu inceleyerek sanal gerçeklik deneyimi yaşadı. ESHOT’un yapay zeka destekli otobüsünde direksiyona geçerek güvenli yolculuk sistemi hakkında bilgi aldı. Özel, çocuklarla da yakından ilgilendi ve fuardaki heyecanını paylaştı.

Protokol, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın onur konuğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin stantlarını da ziyaret etti. Dr. Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen drone gösterisini de izledi. İzmir, bir kez daha fuar heyecanıyla dolup taştı.