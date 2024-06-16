Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ile Özgün Göl, İstanbul'da düzenlenen muhteşem bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Düğüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da katılarak nikah şahitliği yaptı.

İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ile Özgün Göl'ün düğünü, İstanbul'da özel bir mekanda gerçekleşti. Çift, nikahlarını CHP'nin köklü isimleri ve genel başkanlarının huzurunda kıydı.

Nikah töreninde Genel Başkan Özgür Özel, katıldığı konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük ailesine olan bağlılığına vurgu yaparak, bu önemli günü paylaşmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade etti. Özel, önceki genel başkanların Cumhuriyet tarihine ve parti geleneğine katkılarını da hatırlattı. Nikah sonrası bir açıklama yapan Özel, bu olayın CHP'deki değişimi ve gençliği temsil ettiğini belirterek, bir Genel Başkan Yardımcısının nikahının bu kadar önemli bir olaya dönüşmesinin anlamlı olduğunu vurguladı.

Özel, nikahta yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin en köklü, en büyük, en güçlü ailesi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ndeniz. Benim için çok büyük bir onur. Üç Sayın Genel Başkanımızla birlikte bugün nikah şahitliğini gerçekleştiriyor olmak. Biz Sayın Altan Öymen’in kitaplarından Cumhuriyet tarihini ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni tarihini, Sayın Murat Karayalçın’ın büyükşehir belediye başkanlığından yerel yönetimin, yerinden yönetimin önemini, Sayın Hikmet Çetin’in Türkiye’nin uluslararası alandaki temsilinden, geleneksel dış politikaya sahip çıkmanın önemini öğrenirken, bir baktık Cumhuriyet Halk Partisi’nde böyle önemli bir göreve gelmişiz” dedi.

Özel, “Kimse daha önce bir genel başkan yardımcısının nikahının olduğunu hatırlamadı. Evlenen milletvekillerimiz oldu ama ilk kez bir Genel Başkan Yardımcısı evleniyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki değişimi de gösteriyor. CHP’de Genel Başkan Yardımcısı olabilmek için bayağı bir zaman kat etmek gerekirken, şimdi gencecik bir anayasa hocasının nikah şahitliğini yapabiliyoruz” ifadesini kullandı.

Nikahın ardından Özel, önceki genel başkanları araçlarına kadar uğurlayarak, mutlu bir şekilde ayrıldılar.