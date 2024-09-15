Festival öncesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, organizasyon hakkında detaylar açıklandı. Toplantıya Bodrum Sıcak Haber’in imtiyaz sahibi Selim Turan katıldı.

Selim Turan, Bodrum’un sadece denizi, güneşi ve tarihiyle değil, aynı zamanda kültürel etkinlikleriyle de dünya çapında bilinen bir bölge haline geldiğini vurguladı. Festivalin Bodrum'un turizmine taze bir enerji katacağını ve şehrin cazibesini artıracağını belirtti.

Festival kapsamında, motosiklet sporcularının gösterilerinin yanı sıra çeşitli konser etkinlikleri de yer alacak. Katılımcılar, motor ekipmanlarının kullanımı ve tanıtımı hakkında bilgi alabilecekleri çeşitli etkinliklere katılma fırsatı bulacaklar. Etkinlikler, Bodrum'un dinamik atmosferine enerji katacak ve motosiklet tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

Bodrum’daki bu büyük etkinlik, hem motosiklet sporcuları hem de festival severler için önemli bir buluşma noktası olacak. Uluslararası Moto Festivali’nin, Bodrum’un kültürel ve turistik profilini daha da güçlendirmesi bekleniyor.