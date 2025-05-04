CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da uğradığı saldırının ardından ilk açıklamasını yaptı. Özel, bir süredir tehdit aldıklarını ve istihbarat birimlerinin konuya ilişkin değerlendirmeler yürüttüğünü belirtti.

"Tehditler alıyoruz, istihbarat çalışmaları yapılıyor"

Saldırı sonrası hayatını kaybeden sanatçı Yavuz Top'un ailesine taziye ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk açıklamasını burada yaptı. Özel, "Bir süredir tehditler alıyoruz. İstihbari değerlendirmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Barış konuşulsun istemediler"

Saldırının Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında gerçekleştiğine dikkat çeken Özel, "Bugün kim konuştuysa barış dedi, kardeşlik dedi. Yavuz Top, son günlerinde Türkiye'de annelerin artık ağlamaması gerektiğini konuşmuş. Birileri barış konuşulsun istemediği için bu saldırıya yol verdiler" dedi.

"Genel başkanlar hedef alındı"

Tarihte CHP Genel Başkanlarına yönelik çok sayıda saldırı olduğunu hatırlatan Özel, "Atatürk'e oldu, İnönü'ye oldu, Kemal Kılıçdaroğlu'na oldu. Böyle bir göreve talip olduğunuzda bunları göze alıyorsunuz" dedi. Olay sonrası ailesini aradığını ve programına devam ettiğini belirten Özel, "Kızım çok merak etti, yanına uğradım. Ardından programımıza devam ettik" diye konuştu.

"Siyaset kurumuna saldırı"

Saldırının sadece şahsına değil, sivil siyasete yönelik olduğunu vurgulayan Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı ve tüm bakanlar saldırıyı kınadı. Bu saldırıyı siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyorum. Sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak zorundayız" dedi.

"Mutlaka azmettiren vardır"

Saldırganla ilgili bilgileri paylaşan Özgür Özel, "İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre saldırgan, iki evladını katletmiş, birini yaralamış, dördüncü çocuk ise balkondan atlayarak kurtulmuş. Böyle bir saldırıyı planlayanlar zaten böyle bir kişiyi bulur. Mutlaka bir azmettiren vardır" ifadelerini kullandı.