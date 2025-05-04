HABER EKSPRES- CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Taşkın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, siyasi kutuplaşma ve nefret söyleminin bu tür olaylara zemin hazırladığını söyledi.

"Nefret iklimi saldırılara yol açıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösteren Prof. Dr. Yüksel Taşkın, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum" dedi. Taşkın, nefret diliyle yürütülen siyasetin yarattığı ortamın bu tür olayları beslediğini ifade etti.

"Siyasi rakipler düşmanlaştırılıyor"

Açıklamasında siyasal kutuplaşmanın tehlikesine dikkat çeken Taşkın, "Siyasi rakiplerini düşmanlaştıran, sürekli nefret dili kullananların yarattıkları iklim, her zaman bu tür saldırılara zemin hazırlar" şeklinde konuştu.

"Boyun eğmeyeceğiz"

Toplumsal barış ve huzur vurgusu yapan Taşkın, "Şiddetten medet umanların istedikleri olmayacak. Boyun eğmeyeceğiz ve toplumun barış ve huzur özleminden de asla taviz vermeyeceğiz" ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Taşkın'ın yaptığı açıklama şöyle;

Genel Başkanımız Sayın Özgür yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Siyasi rakiplerini düşmanlaştıran, sürekli nefret dili kullananların yarattıkları iklim, her zaman bu tür saldırılara zemin hazırlar. Şiddetten medet umanların istedikleri olmayacak. Boyun eğmeyeceğiz ve toplumun barış ve huzur özleminden de asla taviz vermeyeceğiz