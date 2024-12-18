CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri Cezaevi'ni ziyaret ederek bir dizi görüşme yapacağı öğrenildi. Özel, ziyaretinde tutuklu bulunan önemli isimlerle bir araya gelecek.

İşte görüşme yapılacak isimler

CHP lideri Özgür Özel'in görüşeceği isimler arasında, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gezi Davası tutuklularından Osman Kavala ve Tayfun Kahraman, milletvekilliği düşürülen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile eski Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı yer alıyor.

CHP Genel Başkanı sıfatıyla ilk buluşma

Özgür Özel, 29 Kasım'da ilk ziyaretini gerçekleştirirken, Ahmet Özer ile ikinci kez bir araya gelecek. Ancak, Gezi Davası tutukluları ve Selçuk Kozağaçlı ile CHP Genel Başkanı sıfatıyla bu ziyaret, ilk kez yapılacak.

Özel'e eşlik edecek milletvekilleri kimler?

Ziyarete, CHP'nin Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın da eşlik etmesi bekleniyor.