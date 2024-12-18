Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan son duyuruda, 7 çay markasında doğal olmayan gıda boyalarının tespit edildiği açıklandı. Bu durumun ciddi zehirlenmelere yol açabileceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

Bakanlık tarafından açıklanan çay markaları şu şekilde:

Ciddi sağlık riskleri

Bakanlık açıklamasında, söz konusu çaylarda kullanılan gıda boyalarının doğallıktan uzak ve sağlık açısından riskli olduğu vurgulandı. "Bu tür ürünlerin tüketimi, uzun vadede sağlık sorunlarına neden olabilir" ifadesine yer verildi.

Duyurular güvenilir gıda platformunda

Taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin detaylar, Bakanlığın "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanıyor. Vatandaşların bu listeye düzenli olarak göz atması ve satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğinden emin olmaları öneriliyor.