Terörsüz Türkiye sürecine CHP'nin destek vermek için şartını açıklayan CHP lideri Özgür Özel, Özel, “12 arkadaşımız kent uzlaşı nedeniyle hapiste. Onlar Öcalan ile yurt uzlaşı yaptılar. Bizimkiler hapiste kalmaya devam edecek. Sen ilk önce kent uzlaşısında belediye meclislerinde yer alan arkadaşları dışarı çıkaracaksın. Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminin olduğu akşamı hatırlatan Özel, “O gün Meclis kapalıydı. Bir gün önce geç saatlere kadar çalıştı Meclis. Akşam üstü 17.00 gibi Meclis'ten ayrıldım. Benim burada ailem yok misafirhanede kalıyorum. Misafirhaneye giderken çok alçaktan birkaç uçak geçti. Reuters'in muhabirini gördüm köprüyü kapatmışlar haberininiz var mı dedi. Ben o gece grubumuza Genel Merkez'de toplanalım diye SMS attım. Orada kısa bir değerlendirme yaptık. Bütün darbelerin bir hedefi vardır, sembol mekanları hedef alırlar. 'Meclis'i kuşatacaklardır, Meclis'e sahip çıkalım' dedik. Meclis'e geldik. Genel Başkanlarımız uçaktaydı, ona ulaşamıyorduk. Üç parti vardık ama HDP de Ankara'da olmadıklarını, bildiriye destek vereceklerini söylediler. Konuşmada, 100 yıllık partiyiz, millet ne görev verirse onu yapıyoruz. Millet bize ana muhalefet görevi verdi. Seçilmiş parlamentonun, yöneticilerin, hükümetin, demokrasinin arkasındayız; darbenin karşısındayız dedim. Biz o gece buradan herkesi darbeye direnmeye çağırdık. Darbeyi kim yapıyor, niye yapıyor hiç önemi yok. Millete karşı yapıyor” ifadelerini kullandı.

“AK Partili tanıdığınız varsa kendinizi kurtardınız”

FETÖ’nün her yere sızan bir örgüt olduğunu ve örgütün siyasi ayağına dikkat çekerek “Maalesef FETÖ ile mücadelede şunu kabul etmek lazım. Orduda olsun, poliste, yargıda olsun çok sayıda bu örgütle bağlantılı olan kişiler uzaklaştırıldı ama iş siyasi ayağa geliyor diye, adamın kendisi Bakan kayınpederi FETÖ'den içeride, normalde bu tip durumlarda kişinin kendisi valilikte memur olunca onu atıyorlar, masumiyet karinesine ya da suçun kişiselliğine bakmadan, iş yukarıya AK Partili kadrolara gelince durdu. Durunca bir AKP'li vekilin yakınıysanız milletvekiline dokunamadığı için size dokunamıyorlar” dedi.

“Çünkü normalde sokakta Valiliğin önünde nöbet tutan memurun iki kuşak akrabasını devletten atıyorlar” diyen Özel, şunları söyledi:

“Darbenin siyasi ayağına gelip AK Partili kadrolara dokunamayınca bunlar, işte darbecinin kardeşi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olunca hâlen daha Türkiye'yi temsil edince, en üst düzeyde darbecilerin bile siyasetteki akrabaları birden aklanınca bu işler sürer. Bundan sonra gelecek iktidarın FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine gidip, kamudan temizlenmeden bu iş bitmez. Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ'ye karşı dirayetli bir tutum sergilemiştir ama etrafındakilerin yönlendirmesiyle 19 Mart darbesini talimatlandırıyorsa; bu sistem denge-denetlemeyi ortadan kaldırdığı için sonuca ulaşmamıştır. Bir AK Partili tanıdığınız varsa kendinizi kurtardınız. Devlette o enfeksiyon devam ediyor.”

Özgür Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bir darbe sürecindeyiz”

Bir darbe sürecindeyiz arkadaşlar. Erdoğan, kendinden sonra cumhurbaşkanı olma olasılığı olan Ekrem İmamoğlu’na darbe yaptı. Rakibini hapiste tutuyor ve Trump'ın yardımcıları şöyle değerlendirmelerde bulunuyorlar: ‘Çünkü dünya ülkelerinde durum budur, rakibini içeri tıkarsın ondan kurtulursun. Erdoğan bu işi halletti.’ Bunu söyleyene bir itiraz etmiyor, rakibini içerde tutuyor. İşte o Erdoğan CHP'li 17 belediye başkanını içeri attırdı.

“Cumhurbaşkanı diyor ki 'Biz üçümüz varız. Biz, MHP, DEM. Üçümüz yürüyeceğiz, kimseye ihtiyacımız yok.' Sonra yer yerinden oynadı, DEM'liler dediler ki ne üçlü ittifakı, bu bir seçim ittifakı değil...”

“Erdoğan'ın oyu düşmüş yüzde 29'a. Zayıflama, yalnızlaşma ve terk edilme psikolojisinde" diyen Özel, "Meydanlar 19 Mart darbesine karşı direniyor. Ahlaki üstünlük muhalefette, psikolojik üstünlük muhalefette, çoğunluk enerjisi muhalefette. Hal böyle olunca Erdoğan kendisini gitgide zayıf, güçsüz hissediyor.”

“Terörsüz Türkiye” süreci

“Cumhurbaşkanı üçümüz varız diyor. Sonra yer yerinden oynadı. Erdoğan'ın oyu düşmüş 29'a. Meydanlar 19 Mart darbesine karşı direniyor. Ahlaki, psikolojik, çoğunluk enerjisi CHP'de. Her zaman geçmişte de kalabalık meydanlar için memurları topla getir, bu gücünü de kaybetti. Şimdi bir tarafta İstanbul'da 100 bin kişi ayakta, haftasonu Bayburt'ta 25 bin kişi ayakta. Dönüyor diyor ki, 'Yeni bir oyun kurdum, ben, MHP, DEM'le beraberim. Biz kalabalığız korkmayın' kendi kitlesine bu mesajı veriyor. Acziyet toplantısıdır. Siyaseten sefil duruma düştüğü için büyük bir acziyet içinde. İnsan utanır. Sayın Pervin Buldan 'Siyasi ittifak yok, süreçle ilgili görüşüyoruz' diyor.

“12 arkadaşımız kent uzlaşı nedeniyle hapiste. Onlar Abdullah Öcalan ile yurt uzlaşı yaptılar. Bizimkiler hapiste kalmaya devam edecek. Sen ilk önce kent uzlaşısında belediye meclislerinde yer alan arkadaşları dışarı çıkaracaksın. Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra müspet katkı yapılacak.”