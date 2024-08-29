Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul’da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak isteyen Dilara Çiçek’in başörtüsü nedeniyle başvurusunun reddedilmesine yönelik sert bir açıklama yaptı.

YÖK öğrencisine sahip çıktı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in, başörtüsü nedeniyle başvurusunun reddedilmesine karşı sert bir açıklama yaptı. YÖK, yaptığı açıklamada, bu tür ayrımcı tutumları kabul etmediklerini ve öğrencinin eğitim hakkının engellenmesini kınadıklarını belirtti.

YÖK’ten Dilara Çiçek’e tam destek

YÖK, Dilara Çiçek ile yapılan görüşmede, öğrenciye olan destek ve güvenlerinin tam olduğunu vurguladı. Yaşadığı mağduriyeti gidermek amacıyla, Çiçek'in Türkiye’deki üniversitelerde düzenlenecek diş hekimliği üzerine etkinlik ve kongrelere davet edileceği bildirildi. YÖK’ün bu adımı, başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğrayan öğrencilerin haklarının korunması ve bu tür durumların önlenmesi adına önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.