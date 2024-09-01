



Nikah şahitliğinde Özel ve Kılıçdaroğlu buluştu

Tekirdağ’da düzenlenen nikah töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un oğlunun nikahında şahitlik yaptı. Törene, partinin önemli isimleri ve yerel siyasiler de yoğun ilgi gösterdi.

Volkan Nallar nikahı kıydı

Çiftin nikahını Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Volkan Nallar kıyarken, törene katılanlar arasında parti mensupları, belediye başkanları ve yerel siyasetçiler de yer aldı. Düğün, katılımın yüksek olduğu coşkulu bir atmosferde gerçekleşti.

Parti mensupları törende buluştu

CHP'nin önde gelen isimlerinin bir araya geldiği törende, partililer arasındaki dayanışma dikkat çekti. Nikah sonrası yapılan kutlamada, misafirler çiftin mutluluğunu paylaştı. Törenin ardından davetliler, toplu fotoğraf çekimi için sahnede buluştu.