CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tüzük Kurultayı çalışmaları kapsamında Ankara'da bir araya geldi. Görüşmeden ilk fotoğraflar basına yansıdı.

CHP Tüzük Kurultayı için ilk adım

Ankara’da partisinin İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da önerilerini almak üzere CHP’nin eski genel başkanlarıyla buluştu. Bu kez ise Özgür Özel, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek Tüzük Kurultayı ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya Mansur Yavaş ve Ümit Erkol da katıldı

Görüşmede, CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti. Toplantıda tüzük değişiklikleri ve parti içi reformlar hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı. Resmi açıklamalar ve toplantının detayları, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.