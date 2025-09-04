CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden İstanbul İl Kongresi için noter başvurusu yaptı. İmamoğlu’nun adımı, CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden uzaklaştırılmasına yönelik tartışmaların ardından geldi.

CHP İstanbul İl Yönetimi görevden uzaklaştırıldı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

İddianame ve dava süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 isim hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesinde yer alan “oylamaya hile karıştırılması” suçlaması yöneltildi. İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek 6 Ocak için duruşma günü belirledi.

Parti içi süreçte yeni adım

Görevden uzaklaştırma kararına CHP tabanından tepkiler sürerken, İmamoğlu’nun noter aracılığıyla kongre talebi parti içi süreci hızlandıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.