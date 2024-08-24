Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında “Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?” sorusunu yanıtladı. Özel, “Ben teknik direktörüm, 90. dakikada penaltı atılacak. Penaltıya tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım” dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Habertürk TV’ye açıklamalarda bulundu. Gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı, erken seçim gibi konuların konuşulduğu programda Özel’e “Cumhurbaşkanı adayı mısınız?” sorusu soruldu.

Aday olmadığını “çok net” ifadesiyle dile getiren Özel, Ben daha önce de anlatmıştım, cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve hepimizin partisini yeniden iktidar yapmaya ve o gece genel başkan olmaya adayım. Bu hiç azımsanacak bir irade, hedef değildir. Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 yıllık iktidarını sona erdiren, CHP'li cumhurbaşkanı seçtiren bir genel başkan olan, bu işi başaran ekipte genel başkanlık yapmış biri olarak tarihe geçmek onurların en büyüğü. Ben teknik direktörüm, 90. dakikada penaltı atılacak. Penaltıya tüm taraftara belki sorarak, en doğru kararı vererek, en doğrusu kimse ona attıracağım” diye konuştu.

“Emekli, işçi tepkisini dile getirirse erken seçim olur”

Özel, erken seçimle ilgili de konuştu. Erken seçim istediklerini ancak erken seçimin işçi ve emeklinin talebiyle yapılabileceği söyleyen Özel, “Bugün karar alalım, 60 gün sonra iktidarız ama seçim için ya Tayyip Bey 'evet' diyecek ya da Meclis'te çoğunluk, o da yok. Biz erken seçim istiyoruz, teknik şartları elimizde bugün yok ama emekliler sokaklara dökülürse, işçiler tepkilerini erken seçim talebiyle dile getirirse o zaman olur” ifadelerini kullandı.