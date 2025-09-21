Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen kurultay, sabah saatlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışı yapan Genel Başkan Özgür Özel, delegelere hitaben yaptığı konuşmada, partinin önünü açmak için “güvenoyu vermeyin” çağrısında bulundu.

Özel’in çağrısının ardından Divan Başkanı Murat Emir, Genel Başkan, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) için ayrı ayrı güvensizlik oylaması yapılacağını açıkladı. Delegelerin oy çokluğuyla güvenoyu vermemesi üzerine mevcut yönetim düştü ve seçim süreci başladı.

Divan’a verilen önergelerle seçimlerin blok liste yöntemiyle yapılması kararı alındı. Ardından, Genel Başkan adaylığı için verilen 15 dakikalık süre sonunda başka bir isim çıkmadı ve Özgür Özel tek aday olarak seçimlere girdi.

11.55’te başlayan oylama 13.00’e kadar sürdü. CHP’nin kayıtlı 911 kurultay delegesi oy kullandı. Mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul il yönetimi ve bu yönetimin seçtiği 196 delege ile milletvekili olmayan bazı Parti Meclisi üyeleri oy kullanmadı.

Yapılan oylamada toplam 917 delege sandığa gitti. 835 oy geçerli, 82 oy geçersiz sayıldı. Geçerli oyların tamamını alan Özgür Özel, bir kez daha CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bu sonuçla Özel, son iki yılda üçüncü kez genel başkan seçilmiş oldu.

Kurultaya eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın katılırken, Özel’in davet etmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu salonda yer almadı. Kılıçdaroğlu için herhangi bir koltuk da ayrılmadı.

Salonda Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı sıra Özgür Özel ve haklarında soruşturma kapsamında tutuklu bulunan belediye başkanlarının posterleri yer aldı.

Divan Başkanı Murat Emir, kurultay açılışında Özel’in doğum gününe dikkat çekerek, “Umuyorum ki yeni yaşınız size sağlık, CHP’ye ise iktidar getirir” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanlık seçiminin ardından kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Böylece CHP, 38’i olağan olmak üzere toplam 60. kurultayını tamamlamış olacak.