Diyarbakır’da küçük Narin Güran’ın acı ölüm haberi ve Tunceli’de 4 askerimizin şehit olması, ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Bu sebeplerle, yarın Genel Merkez’de düzenlenmesi planlanan 101’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılacak olan Şevval Sam konseri ertelendi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konserin ileri bir tarihe alındığını ve bu kararı değerli sanatçıyla ortak bir görüşme sonucunda verdiklerini açıkladı. Özel, yaşanan acı olaylar nedeniyle tüm halkın başı sağ olsun dileğinde bulundu.

Özgür Özel'in açıklaması ise şu şekilde:

"Bugün Diyarbakır'da evladımız Narin'in hepimizi kahreden ölüm haberi ve Tunceli'de 4 askerimizin şehit olması nedeniyle yarın Genel Merkezimizde 101'inci kuruluş yıldönümümüz kapsamında önceden planlanan Şevval Sam konserini değerli sanatçımız ile görüşerek, fikir birliği içinde ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun."