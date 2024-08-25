Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM'de yaşanan kavga sırasında TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı hedef almasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert bir yanıt geldi. Erdoğan, geçen hafta Meclis’teki kavganın ardından, Şık’ı “provokatör” ve “marjinal” olarak nitelendirip, kendisine destek verenleri eleştirmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin ortak düzenlediği Taha Akgül Karakucak Güreş Etkinliği'ne katılan CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Özel, Erdoğan’ın Şık’a yönelttiği eleştirilerin yanı sıra, AKP’li Alpay Özalan’ın eylemlerine de dikkat çekti:

“Ahmet Şık, saygı sınırlarını aşmış olabilir, ancak Erdoğan dönüp bakmalı, Alpay Özalan denilen organizma ne yapıyor. Kürsüye saldırıyor, kan akıtıyor ve kadına karşı şiddeti teşvik eden davranışlarda bulunuyor. Alpay Özalan'a bir şey demiyor, ama Ahmet Şık'a ağır sözler sarf ediyor. Ahmet Şık'ın kelimeleri Meclis’e yakışmadı, ancak Alpay Özalan, Türkiye'ye yakışmıyor. Özalan'ı milli takımda oynarken milli gururumuz olarak görüyorduk, şimdi Erdoğan'ın partisinde milli utancımıza dönüştü."

Özgür Özel, Erdoğan'ın Alpay Özalan’ın eylemlerine karşı sessiz kalmasını eleştirirken, Alpay Özalan’ın eylemlerinin Türkiye’nin toplumsal değerleriyle uyumsuz olduğunu vurguladı.