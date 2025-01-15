CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Özel, Filistin’de iki devletli çözüm için bir an önce adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Ateşkesin ardından yeni adımlar gerekiyor

Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze’deki katliamların son bulması için ulusal ve uluslararası her platformda diplomatik girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Ateşkesin sağlanmasının ardından, Filistin’de taş üstünde taş bırakmayanların, insanları evlerinden edenlerin ve çocukları katledenlerin hesap vermesi gerektiğini belirten Özel, "Filistin’de iki devletli çözüme ulaşmak için gereken adımlar bir an evvel atılmalıdır" dedi.