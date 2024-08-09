Özgür Özel, TBMM'den geçen ve büyük tartışmalara yol açan sokak hayvanları yasasıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet etti. Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma taleplerini içeren başvurunun ise bu hafta yapılacağını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, TBMM'den geçen sokak hayvanları yasasının, hayvanseverler tarafından "katliam yasası" olarak nitelendirilen hükümlerine dikkat çekti. Özel, bu yasa maddelerinin uygulanmasının vicdani ve hukuki sorumluluklar doğuracağını vurguladı.

Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen katliam yasası Meclis'ten geçmişti. Hukukçularımız ve grubumuz 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçemize son şeklini veriyor. Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır."