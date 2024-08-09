Son dönemde BIST Tüm Endeksi'nde işlem hacmi ve fiyat artışlarıyla öne çıkan hisseleri inceledik.

Hangi hisseler yatırımcıların dikkatini çekiyor?

Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerin fiyatları artarken, işlem hacmindeki artış da yatırımcı ilgisinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu analizde, BIST Tüm Endeksi’nde işlem hacmi ve fiyat artışı ile dikkat çeken hisselere göz attık.

1) PEKER GMYO (#PEKGY)

Günlük Fiyat Artışı: %9.94

%9.94 İşlem Adedi Artışı: %17.59

Peker GMYO, günlük yüzde 9.94'lük fiyat artışıyla dikkat çekiyor. Hissede işlem adedi artışı da yüzde 17.59 olarak gerçekleşti. Bu artışlar, yatırımcıların bu hisseye olan ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor.

2) SASA POLYESTER (#SASA)

Günlük Fiyat Artışı: %4.65

%4.65 İşlem Adedi Artışı: %44.81

Sasa Polyester, yüzde 4.65'lik günlük fiyat artışı ve yüzde 44.81'lik işlem adedi artışıyla dikkat çekiyor. Yatırımcılar, bu hissede artan işlem hacmiyle beraber ciddi bir ilgi göstermeye devam ediyor.

3) QUA GRANİTE HAYAL YAPI (#QUAGR)

Günlük Fiyat Artışı: %4.26

%4.26 İşlem Adedi Artışı: %36.25

QUA Granite Hayal Yapı, yüzde 4.26'lık fiyat artışı ve yüzde 36.25'lik işlem adedi artışıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu hisse de son dönemde yatırımcılar arasında popüler hale gelmiş durumda.

4) TOFAŞ OTO. FAB. (#TOASO)

Günlük Fiyat Artışı: %4.18

%4.18 İşlem Adedi Artışı: %32.56

Tofaş Oto. Fab., yüzde 4.18'lik fiyat artışı ve yüzde 32.56'lık işlem adedi artışıyla dikkat çekiyor. Bu hisse de yatırımcılar arasında yoğun ilgi görüyor.

5) YAYLA GIDA (#YYLGD)

Günlük Fiyat Artışı: %4.12

%4.12 İşlem Adedi Artışı: %28.68

Yayla Gıda, yüzde 4.12'lik fiyat artışı ve yüzde 28.68'lik işlem adedi artışıyla öne çıkıyor. Yatırımcılar bu hisseye olan ilgilerini işlem hacmindeki artışla gösteriyor.

6) VAKIFLAR BANKASI (#VAKBN)

Günlük Fiyat Artışı: %3.81

%3.81 İşlem Adedi Artışı: %27.5

Vakıflar Bankası, yüzde 3.81'lik fiyat artışı ve yüzde 27.5'lik işlem adedi artışıyla yatırımcıların radarında yer alıyor. Bu hisse, son dönemde işlem hacmiyle de dikkat çekiyor.

7) ALARKO HOLDİNG (#ALARK)

Günlük Fiyat Artışı: %3.43

%3.43 İşlem Adedi Artışı: %28.73

Alarko Holding, yüzde 3.43'lük fiyat artışı ve yüzde 28.73'lük işlem adedi artışıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu hisse de yatırımcılar arasında popülerliğini sürdürüyor.

8) PETKİM (#PETKM)

Günlük Fiyat Artışı: %3.43

%3.43 İşlem Adedi Artışı: %24.98

Petkim, yüzde 3.43'lük fiyat artışı ve yüzde 24.98'lik işlem adedi artışıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu hisse de yatırımcılar arasında dikkat çeken hisselerden biri.

9) TEKFEN HOLDİNG (#TKFEN)

Günlük Fiyat Artışı: %3.3

%3.3 İşlem Adedi Artışı: %0.14

Tekfen Holding, yüzde 3.3'lük fiyat artışıyla öne çıkarken, işlem adedi artışı yüzde 0.14'te kaldı. Bu durum, yatırımcıların bu hisseye olan ilgisini koruduğunu gösteriyor.

10) ÇİMSA (#CIMSA)

Günlük Fiyat Artışı: %3.24

%3.24 İşlem Adedi Artışı: %4.84

Çimsa, yüzde 3.24'lük fiyat artışı ve yüzde 4.84'lük işlem adedi artışıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu hisse de son dönemde yatırımcılar arasında popüler hale gelmiş durumda.