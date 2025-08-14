Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun süredir gündemde olan parti değişikliğiyle ilgili sürpriz bir adım attı. Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Belediye başkanının istifası, bugün gerçekleşecek AK Parti kuruluş yıl dönümü töreninde rozet takmasıyla resmiyet kazanacak.

“CHP ile aynı yolda yürüme imkanım kalmadı”

Çerçioğlu, yaptığı açıklamada CHP’de yaşadığı sorunlara dikkat çekti. “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç ilçe belediye başkanımız, partinin yetkili makamlarında sorunlarımızın çözümü için defalarca girişimde bulunmamıza rağmen sonuç alamadık” diyen Çerçioğlu, “Yaşanan anti-demokratik uygulamalar ve hem şahsım hem ailem üzerinde oluşan hedef alınmalar nedeniyle CHP ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Şahsi ve ailevi hedefler nedeniyle istifa

Çerçioğlu, istifasının nedenini açıklarken, “Bütün seviyelerde dürüstlük, ahlak ve yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen şahsım ve ailem hedef alındı. CHP’de siyaset yapma imkanım kalmadığı için üyeliğimden istifa ediyorum” dedi.

Başkan, partiden ayrılmasına rağmen Aydın halkına hizmet etme kararlılığını sürdürdüğünü belirtti: “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım yapmadan, Aydın halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Hemşehrilerimin bu konuda endişesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum.”

Üç ilçe belediye başkanı da AK Parti’ye katılacak

Çerçioğlu’nun yanı sıra, üç ilçe belediye başkanının da AK Parti’ye geçiş yapacağı öğrenildi. Bu gelişme, yerel siyaset gündeminde büyük yankı uyandırdı ve önümüzdeki dönemde Aydın’daki siyasi dengelerin önemli ölçüde değişebileceği yorumlarına neden oldu.