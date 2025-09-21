Özgür Özel, güven oylamasında tüm katılımcılardan, kendi dahil olmak üzere partideki mevcut yönetime karşı güvensizlik oyu vermelerini talep etti.

Kurultay saat 10.00’da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmadığı kurultayda Özel, delegelere hitaben yaptığı konuşmada, “Güven oylaması yapacağız. Normalde hep arkamızda durdunuz. Ama güvenoyu verirseniz, seçim yapmadan evlerimize gidiyoruz. Bunun için hep birlikte güvensizlik oyuyla seçimin önünü açmanızı talep ediyorum” dedi.

Özel, konuşmasında partinin karşı karşıya kaldığı dış baskılara ve yargı üzerinden kurulan kumpaslara da dikkat çekerek, “Vereceğiniz güvensizlik oyu, sarayın adalet düzenindeki oyunlara verilen bir tepkidir. Partiye kurulan kumpasa güvensizlik oyu vermenizi talep ediyorum. AK Parti’nin yargı kolları faaliyetlerine güvensizlik oyu verip ardından seçime geçmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Özel’in bu çağrısının ardından kurultayda güven oylaması gerçekleştirildi ve oy çokluğuyla ‘güvensizlik oyu’ kararı alındı. Bu sonuç, CHP’de delegelerin, partinin demokratik işleyişini koruma ve dış müdahalelere karşı durma iradesini ortaya koyması olarak değerlendirildi.