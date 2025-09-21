37 numaralı sandıkta oyunu veren Saran, kongre üyelerinden yoğun ilgi gördü.

Oy kullanmasının ardından açıklamalarda bulunan Saran, “Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız, kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe’ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri söylediğim gibi biz Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe’yi yönetmeye geliyoruz” dedi.

Saran, destek verenlere teşekkür ederek, üyeleri mahcup etmeyeceklerini vurguladı ve kongrenin Fenerbahçe’nin geleceği için önemli bir adım olduğunu belirtti. Başkan adayı, seçilmeleri halinde kulüpte pozitif bir değişim yaratmayı ve kulüp sevgisini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu ile bitişik Kenan Evren Lisesi arsasında düzenleniyor. Oy verme işlemi saat 10.00 itibariyle başlamış, üyeler sandıklara yoğun ilgi göstermişti.