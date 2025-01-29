Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti. TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarına değinen Özel, bu felaketin bir milat olması gerektiğini belirterek, bir daha benzer trajedilerin yaşanmaması için en ileri tedbirlerin alınmasının şart olduğunu söyledi.

Taziye ziyaretinde bulundu

Bolu'ya gelen Özel, yangında aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesini ziyaret etti. Ardından, eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan'ın evine giderek taziye dileklerini iletti. Ziyaretlerin ardından basın mensuplarına konuşan Özel, yaşanan trajedinin tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini ifade ederek, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması için tüm yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

"Hepimizin üstüne düşeni yapması lazım"

TBMM'de kurulan araştırma komisyonuna değinen Özel, yangındaki sorumluların belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Özel, “Ama esas yapılması gereken bir daha bu felaket yaşanmasın diye, bir daha bir aileden 3 çocuk, 5 torun birden kül olmasın diye hepimizin üstüne ne düşüyorsa o komisyonun onu çıkarması, belirlemesi lazım” diyerek, yetki karmaşası ve itfaiye denetimlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Özel, "Malum hepimizin yüreğini yakan, hepimizin yüreğine 78 kez ateş düşüren, bütün Türkiye'nin hem gündeminde hem de gerçekleştiği günden beri ağır bir travma yaşatan bir acıya Bolu ev sahipliği yaptı. Böyle bir acıyı Bolu sırtlanmak zorunda kaldı. Biz ilk gün bütün programlarımızı iptal edip, Kartalkaya'ya gelmiştik. Sonra da yetişebildiğimiz bütün cenazelere İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Manisa'da biz ve arkadaşlarımız katılmaya çalıştık. Bolu merkezdeki taziyelere, cenazelere gelemedik. Tabii ilk gün buradaydık. Buradaki aileleri bugün ziyaret ettik ve taziye dileklerimizi ilettik. Bir aileden 8 kayıp var. Bir diğer ailede yine bütün Türkiye'de yaşandığı gibi bir anneyle kızı, babası bir başına kalmış. Bugünkü iki aile de Bolu siyaseti açısından çok önemli iki aile. Bir tanesi Anavatan Partisi döneminde, iktidar döneminde 5 dönem il başkanlığı yapmış dede, kızını ve torununu kaybetti. Bir diğeri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucusu olan bir aile, Bolu'da milletvekillerinin olduğu, yöneticilerinin olduğu, kadın kollarında görev yapmış kişilerin olduğu. Acı düşerken hepimizin birden gönlüne düşüyor. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. İyi günde kötü günde birlikte olabilirsek biz milletiz ve Türkiye ayakta durur. O açıdan içimde zaten uhdeydi cenazelerine katılmamış olmak. Taziye yaparak bugün bir araya geldik. Kendilerine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyorum" diye aktardı.

Turizm bölgeleri için milat çağrısı

Özel, Bolu'daki otel yangınının turizm bölgeleri için bir dönüm noktası olması gerektiğini belirterek, "İlk gün zaten bunu ben önermiştim daha otelin önünde ama bu komisyon, yangındaki sorumluları falan bunları ilgililer, yetkililer yapar. Meclis komisyonunun da sorumluluk alanına giren kısmıyla yapsın. Ama esas yapılması gereken bir daha bu felaket yaşanmasın diye, bir daha bir aileden 3 çocuk, 5 torun birden kül olmasın diye hepimizin üstüne ne düşüyorsa o komisyonun onu çıkarması, belirlemesi lazım. Belli ki yetki alanlarında bir karmaşa var. Öyle bir şey oluyor ki, orayı itfaiyenin denetlemesi lazım ama belediyenin sorumluluk alanında değil. ‘Gelseydin', çağırmazsa veya çağırdın eksikleri tespit ettin, gidermezse mutlaka böyle tesislerin oraya bir itfaiye biriminin kurulması gerek. Düşünün bağımsız bir itfaiye birimi olsaydı 3 dakika içinde suyu sıkmaya başlayacak, çaldığı sirenle herkes uyanacak, kayıp ya sıfır olacak ya da çok az olacaktı. O yüzden nerede eksiğimiz varsa, Türkiye'de bir de yaşayıp da bildiğimiz, gözümüzün görmediği eksiklikler vardır. Araştırma komisyonları bunun için vardır. Kurulsun kanunsa kanun, yönetmelikse yönetmelik, belediyeyle ilgili düzenleme. Bize bir şey düşüyorsa hem ana muhalefet olarak, hem Türkiye'nin birinci partisi, nüfusun yüzde 65'ine hizmet eden belediyelerin partisi olarak üzerimize düşeni yapalım, fazlasını yapalım. Bir daha bunun tekrarlanmaması için en ileri tedbirlerin alınması lazım. Bakın 1999 depreminden sonra çıkarılan yasaya göre yapılan evlere insanlar çok daha fazla itimat ediyorlar. Bir büyük depremde bile ondan önceki hemen hiçbiri kalmazken, o yönetmeliklere uygun yapılanlar çok daha dirençliydi depreme. Artık Bolu'daki otel yangını da turizm bölgelerinin miladı olmalıdır" dedi. Turizm bölgelerinde itfaiye birimlerinin güçlendirilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Özel, komisyonun bu doğrultuda kapsamlı bir çalışma yapması gerektiğini belirtti.