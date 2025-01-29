Son dönemde Pertek ilçesinde şap hastalığı kaynaklı hayvan ölümlerinin artması üzerine, İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu harekete geçti. Komisyon, ilçenin tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulanmasına karar verdi. Bu kapsamda, ilçeye hayvan giriş ve çıkışları tamamen durduruldu.

Şap hastalığı nedir?

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlarda görülen, yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip viral bir enfeksiyondur. Ağızda, tırnaklarda ve memelerde yaralarla karakterize edilen bu hastalık, hayvanların verimliliğini düşürür ve ölümlere neden olabilir. Hastalığın yayılmasını önlemek için hızlı ve etkili tedbirler alınması hayati önem taşır.

Alınması gereken önlemler

Yetkililer, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla şu önlemleri uygulamaya koydu: İlçeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Tüm köy ve mahallelerde hayvanlar düzenli olarak kontrol edilecek. Risk altındaki hayvanlar için aşılama programları hızlandırılacak.

Vatandaşların, hastalık belirtileri gösteren hayvanları derhal yetkililere bildirmeleri ve karantina kurallarına titizlikle uymaları önemlidir. Ayrıca, hayvan sahiplerinin hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına dikkat etmeleri, hastalığın yayılmasını önlemede kritik rol oynamaktadır. Pertek ilçesindeki şap hastalığı vakaları ve alınan önlemler, yetkililer tarafından yakından izlenmektedir. Karantina süresince hastalığın kontrol altına alınması hedefleniyor.