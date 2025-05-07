CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, yıllar önce verdiği sokak röportajında Sedat Peker ve derin devleti övdüğü görüntüler gündeme oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde saldıran Selçuk Tengioğlu'nun geçmişte verdiği bir sokak röportajı yeniden gündeme geldi. Arşivden çıkan görüntülerde Tengioğlu'nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e övgüler dizdiği ve Hrant Dink suikastinin azmettiricisi Yasin Hayal ile aynı cezaevinde kaldığını ifade ettiği görülüyor.

Sedat Peker'i övdü: "Canlı bomba olmamı isterse olurum"

Selçuk Tengioğlu'nun yaklaşık 5 yıl önce verdiği sokak röportajında, Sedat Peker'e yönelik dikkat çeken ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Görüntülerde Tengioğlu, "Sedat Peker dese ki 'canlı bomba ol', olmazsam şerefsizim" ifadelerini kullanıyor. Söz konusu röportajda, Peker'e yöneltilen eleştirileri reddeden Tengioğlu, "Bu adamı kıskandılar. Ülkücü gençlik seviyor bu adamı. Bu adam ülkeyi seviyor, bayrağı seviyor" diyor.

Derin devleti savundu: "Bu devlete ihtiyacımız var"

Tengioğlu, röportajda derin devlet kavramına da olumlu yaklaştığını ifade ediyor. "Derin devlete ihtiyacımız var" diyerek yasa dışı güç odaklarını savunduğunu açıkça beyan ediyor.

Yasin Hayal'le cezaevinde aynı koğuşta kalmış

Saldırgan, röportajın devamında Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal ile birlikte 2004 yılında Bayrampaşa Cezaevi'nde kaldığını anlatıyor. Tengioğlu, "Yasin Hayal devlet tarafından kullanılacağını söylüyordu. Bana dedi ki, 'Selçuk abi, bana bazı kişileri öldürtecekler. Devletin hassas yönünden faydalanıp isim yapacağım'" sözleriyle cezaevindeki diyaloglarını aktarıyor.

Suç dosyası kabarık

Selçuk Tengioğlu'nun daha önce de cinayet suçundan cezaevine girdiği ve çok sayıda adli kaydı bulunduğu biliniyor. Son saldırısı sonrası kamuoyunda geniş yankı uyandıran Tengioğlu'nun geçmişi, siyasi bağlantı iddialarını da beraber