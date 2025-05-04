CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul'daki cenaze töreni çıkışında saldıran kişinin kardeşi konuştu. Saldırganın cinayet sabıkası olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi.

Cinayet sabıkalı saldırgan

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) cenaze töreni çıkışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan kişinin kimliği Selçuk Tengioğlu olarak açıklandı. Yapılan ilk incelemelere göre Tengioğlu'nun, 2004 yılında kendi çocuklarını öldürmekten dolayı 17 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Kardeşi: Cinayet işledi, psikolojisi bozuk

Halk TV'ye konuşan saldırganın kardeşi Davut Tengioğlu, abisinin çocuklarını öldürdüğünü doğruladı. Davut Tengioğlu, "Psikolojisi iyi değildi. Zaman zaman dengesiz davranışlar sergiliyordu" diyerek saldırının münferit olduğunu ve siyasi bir yönü olmadığını savundu.

Başsavcılık: Akıl hastalığına dair belirti yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şahsın ilk belirlemelere göre 2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası var. Yine ilk belirlemelere göre akıl hastalığına dair bir emareye rastlanmadı. Ancak ayrıntılı incelemeler sürüyor" ifadelerine yer verildi. Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti.