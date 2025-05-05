CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun olay öncesine ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, saldırganın saatlerce protokol kapısı önünde beklediğini gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırı, kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'na ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için dün Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma programının ardından yaşanan olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı.

Saatlerce protokol kapısında beklemiş

Görüntülerde, saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun anma programı başlamadan saatler önce protokol kapısının çevresinde bulunduğu, zaman zaman açma-germe hareketleri yaptığı ve dikkat çekici şekilde çevresini gözlemlediği görüldü.

Tengioğlu'nun, CHP lideri Özgür Özel'in binaya girişinden önce, dışarıda basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada arka planda yer aldığı; kollarını bağlayarak birkaç metre ötede beklediği tespit edildi.

Takip ve bekleyiş an be an kaydedildi

Saldırganın, Özel içeri girdikten sonra binaya giriş yapmadığı; dışarıda uzun süre protokol çıkışının önündeki banklarda oturarak beklediği, bu sırada çevresine dönük olağandışı hareketler sergilediği görüntülere yansıdı.

Ardından banktan kalkan Tengioğlu'nun, kameralara aldırış etmeden doğrudan protokol çıkışına yöneldiği, burada kurulu bariyerlerin arkasında beklemeye devam ettiği görüldü.

Saldırganın, törenin ardından Özel'in çıkışı sırasında hızla harekete geçtiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği anlar da önceki gün basına yansımıştı.

Geçmişi ortaya çıktı: 2 çocuğunu öldürmüştü

Olay sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun, geçmişte iki çocuğunu öldürmek suçundan 16 yıl cezaevinde kaldığı bilgisi de kamuoyuna yansımıştı. Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Saldırı siyasi gerginliği tırmandırdı

Saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Sözcüleri ve muhalefet partileri, olayın "organize bir siyasi provokasyon" olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını belirtti. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.