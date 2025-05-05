CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu'nun gözaltı süresi, soruşturma gerekçesiyle bir gün uzatıldı.

Özgür Özel'e saldırıyla ilgili yeni gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Mayıs'ta, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreni çıkışında yumruklu saldırıya uğradı. Saldırının ardından gözaltına alınan zanlıyla ilgili yeni bir karar alındı.

Saldırganın kimliği ve geçmişi ortaya çıktı

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Selçuk Tengioğlu (66) olduğu belirlendi. Tengioğlu'nun, geçmişte iki çocuğunu öldürdüğü ve bu nedenle 16 yıl hapis cezası aldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Tahliyesinin ardından serbest kalan zanlı, protokol kapısından çıkan Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulundu.

Gözaltı süresi bir gün uzatıldı

Olayın ardından gözaltına alınan Tengioğlu'nun bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyordu. Ancak soruşturmanın derinleştirilmesi gerekçesiyle, gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zanlının ifadeleri ve çevresel bağlantılarına ilişkin detaylı inceleme sürüyor. Adliyeye sevk işleminin yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Soruşturma genişletiliyor

Emniyet birimleri, saldırının organize bir yapıya mı bağlı olduğu, ya da bireysel eylem mi olduğu yönünde kapsamlı soruşturma yürütüyor. Saldırının gerçekleştiği alanın güvenlik kamera kayıtları inceleniyor.