Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek demokrasi, hukuk ve yerelden kurulan uluslararası dostluk ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Demokrasi, hukuk ve dayanışma mesajı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Av. Deniz Yücel, ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada yargı bağımsızlığına yönelik müdahalelere dikkat çekerek, “Halkın iradesine müdahale edenlere karşı direnmeye devam edeceğiz” dedi.

Yücel, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuki süreçler başta olmak üzere, muhalif belediyelere yönelik baskıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Bir yanda adalet ve demokrasi diyenler, diğer yanda siyasi baskıyla yargıyı yönlendirenler var. Ancak halk, bu tabloya sandıkta cevap verecek.”

Bornova’dan uluslararası kardeşlik mesajı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise konuşmasında, Balkanlar ve Avrupa’da kurdukları kardeş şehir ilişkileriyle yerel yönetimler düzeyinde uluslararası dayanışmayı büyüttüklerini söyledi.

“Bornova’nın bugün Balkanlar’da 13 kardeş kenti var. Şah İsmail heykeli sonrası Tebriz’den kardeş şehir teklifi gelmesi bizi sevindirdi. Hedefimiz, Türkiye’nin en çok kardeş şehir bağına sahip kenti olmak.”

Eşki, yerel yönetimlerin sınırları aşan barışçıl ilişkiler kurabileceğini ve daha adil bir dünyanın yerelden başlayarak inşa edilebileceğini ifade etti.

“Yalnız olmadığımızı hissettik”

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Melek Taşol, “Bu tür buluşmalar bize güç veriyor. Siyasi ve toplumsal baskılara karşı dayanışma içinde olmak çok kıymetli” dedi.