Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasındaki FIBA Kadınlar Süper Kupa karşılaşması, tribünlerde yaşanan saha olayları sebebiyle ertelendi. Beşiktaş Kulübü Basketbol İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, yaşanan olayların kadın basketbolu adına üzücü olduğunu belirtti.

"Kadınları ve çocukları salonlarda daha fazla görmek istiyoruz"

Özkan Arseven, olayların başlama nedeninin Fenerbahçe taraftarlarının tribüne patlayıcı madde atması olduğunu belirterek, "Bizim taraftarımız da buna karşılık verince olaylar büyüdü. Bu, bir kadın basketbol maçında olmaması gereken üzücü bir durum. Salonlarda kadınları ve çocukları daha fazla görmek istiyoruz" dedi.

"Ortak kararla maç ertelendi"

Maçın ertelenme süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Arseven, "İki kulüp de görüşlerini bildirdi. Biz maçın ertelenmesini talep ettik, Fenerbahçe önce oynamak istedi. Ancak Ali Koç, bizim görüşümüze saygı duyarak erteleme kararını kabul etti. Maç yarın saat 16.00'da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Maç yarın devam edecek

Ertelenen Fenerbahçe Opet-Beşiktaş karşılaşması, Basketbol Gelişim Merkezi'nde kaldığı yerden yarın saat 16.00'da devam edecek.