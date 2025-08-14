Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde, bir restoranda çıkan baca yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir restoranda, işletme açık olduğu sırada bacada yangın meydana geldi. Restoranın çatısından yükselen yoğun dumanları fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Kapaklı Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle restoranın bacasında maddi hasar oluştu.

Yetkililer, baca yangınlarının önlenmesi için düzenli bakım ve temizlik yapılmasının önemine dikkat çekti.