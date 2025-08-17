Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu’nun sevgilisinin ünlü oyuncu Miray Daner olduğu ortaya çıktı. Son dönemde siyasi kariyerindeki değişimle gündeme gelen Özlem Çerçioğlu’nun özel hayatına dair bu detay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“Kaynana adayı fena çıktı” yorumları

Bir süredir Ata Caner Çerçioğlu ile ilişki yaşadığı öğrenilen Miray Daner, sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Daner’in paylaşımlarının altına gelen yorumlarda, “Kaynana adayı fena çıktı”, “Ayrıl kız bu işten sana hayır gelmez” gibi eleştirilerin yanı sıra oyuncuya destek veren mesajlar da yer aldı.

Bazı kullanıcılar, Daner’i siyasi gelişmelerden ayrı tutarak, “Anne-babanın kararları çocuklara mal edilemez” ve “Miray’ın kendi duruşu var, siyasi görüşü değişmez” ifadeleriyle ünlü oyuncuya sahip çıktı.

Ata Caner Çerçioğlu kimdir?

Aile şirketleri JANTSA’da görev yapan Ata Caner Çerçioğlu, 2018 yılından bu yana satış ve pazarlama ekibinde yer alıyor. Annesi Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den ayrılıp AK Parti’ye geçişiyle siyaset gündeminde tartışmalar sürerken, oğlu Ata Caner’in ilişkisi magazin dünyasını da hareketlendirdi.

Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılması, muhalif kanatta tepki çekerken, gelin adayı olarak görülen Miray Daner’in isminin ortaya çıkması siyaset-magazin kesişimini adeta zirveye taşıdı.