2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecini tamamlayan yüz binlerce aday, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Üniversite hayali kuran öğrencilerin en çok araştırdığı sorulardan biri ise “YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” oldu.

Sonuçlar 1 Eylül’e Kadar Açıklanacak

ÖSYM, tercih sonuçları için resmi bir tarih vermese de sürece ilişkin önemli ipuçları bulunuyor. YKS kılavuzuna göre üniversite kayıtları bu yıl 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle sonuçların en geç 1 Eylül’e kadar açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar Nereden Öğrenilecek?

Adaylar, YKS tercih sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Ayrıca elektronik kayıt işlemleri de eş zamanlı olarak e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Adaylar Sabırsız

Binlerce öğrenci, hangi üniversite ve bölüme yerleşeceğini öğrenmek için gün sayıyor. ÖSYM’nin duyurusu ile birlikte tercih süreci sona erecek ve adaylar üniversiteye ilk adımlarını atacak.