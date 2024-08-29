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💫Öznur'dan Dünya Rekoru ! #Paris2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı alırken aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.🏹🇹🇷 👏Harikasın Öznur! pic.twitter.com/1bXMnL2oYR

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