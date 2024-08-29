Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı alırken aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.
💫Öznur'dan Dünya Rekoru!#Paris2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı alırken aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.🏹🇹🇷— Team Türkiye (@TeamTurkiye) August 29, 2024
👏Harikasın Öznur! pic.twitter.com/1bXMnL2oYR
Editör: Engin Keskin