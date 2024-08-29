Para Masa Tenisi Çift Kadınlar'da çeyrek finaldeyiz! Para Masa Tenisi Çift Kadınlar'da çeyrek finaldeyiz!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı alırken aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.

Editör: Engin Keskin