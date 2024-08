Pamukkale Belediyesi Kültür Sanat Şenlikleri Coşkuyla Tamamlandı

Pamukkale Belediyesi'nin düzenlediği kültür ve sanat kurslarının yıl sonu etkinlikleri, "T.C Pamukkale Belediyesi Kültür Sanat Şenlikleri" adıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Başkan Ali Rıza Ertemur, kursiyerlere teşekkür belgelerini takdim etti. Etkinlikte sahne alan Arif-Deniz Orkestrası katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Pamukkale Belediyesi, her yaştan vatandaşın katılımıyla dikkat çeken kültür ve sanat kurslarının yıl sonu etkinliklerini, "T.C Pamukkale Belediyesi Kültür Sanat Şenlikleri" adı altında İncilipınar Parkı'nda düzenledi. 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen şenliklerde, kursiyerlerin yıl boyu ürettikleri el emeği göz nuru ürünler stantlarda sergilendi. Kursiyerler, el sanatları, ebru, ahşap boyama, giyim teknolojileri, takı ve tarım teknolojileri kurslarında ürettikleri eserleri satarak aile bütçelerine katkı sağladı.

Kursiyerler hünerlerini sergiledi

Şenlik boyunca resim, akıl ve zekâ oyunları, yabancı dil kursları, satranç ve tarım teknolojileri kurslarıyla ilgili tanıtım stantları kuruldu. Halk oyunları ve bağlama kursuna katılan çocuk ve yetişkinler sahnede performanslarını sergiledi. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un ev sahipliği yaptığı etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Çizmecioğlu, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, meclis üyeleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, stantları gezip kursiyerlerle sohbet ederek yaptığı konuşmada, kentte yeni bir dönemin başladığını belirtti. Ertemur, “4 aydır Büyükşehir, Merkezefendi ve Pamukkale Belediyeleri olarak el ele vererek bu kenti güzelleştirmek için çalışıyoruz. Kadın esnaflarımızı görmekten mutluluk duyuyorum. Her alanda dokundukları her yeri güzelleştiren kadınlarımızı ve kursiyerlerimizi yürekten teşekkür ediyorum. Kurslarımızı daha da artırarak her mahallede kurslar açmayı hedefliyoruz” diye aktardı.

"Bu kenti birlikte güzelleştireceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise konuşmasında, “Bu şehri mutlu etmek için yola çıktık. Herkes beraber, bir olduğunda bu güzel şehrin tüm güzellikleri bizim olacak. Cumhuriyet’e sonsuza kadar sahip çıkacağız. Pamukkale Belediye Başkanımızla birlikte çıktığımız bu yolculukta hoşça kalın, dostça kalın” diye konuştu.

Etkinlikler ve katılımcı görüşleri

Şenlikte halk oyunları kursiyerleri sahne alırken, giyim teknolojileri kursiyerlerinin eserleri düzenlenen defilede sergilendi. Bağlama kursiyerlerinin performansları ve jimnastik kursiyerlerinin gösterileri izleyicilerden büyük beğeni aldı. İşaret dili kursiyerlerinin sahnelediği İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı da izleyicilerden alkış topladı. Şenlik sonunda kursiyerlere sertifikaları Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur ve protokol üyeleri tarafından verildi. Finalde sahne alan Arif-Deniz Orkestrası, seslendirdiği eserlerle katılımcıları coşturdu.

Kursiyerlerden teşekkür

El Sanatları Öğretmeni Birnur Koçak, “Pamukkale Belediye Başkanımız ve başkan yardımcımız bize hep destek oluyorlar. Yıl sonu etkinliği olarak düzenlenen bu festival için teşekkür ederiz” dedi. Kursiyer Ümmü Kutlubay, “El sanatları kursuna katıldım ve ürünlerimizi sergileyip satma imkânı bulduk. Başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu. Buse Uluer ise, “Epoksi kursuna hobi olarak başladım ve ürünlerim beğenilince satış yapmaya başladım. Pamukkale Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.