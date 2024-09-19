Pamukkale Belediyesi, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla, "Unutmuyoruz, Umut Oluyoruz" sloganıyla düzenlenen farkındalık programı, Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Alzheimer Günü'nde farkındalık yürüyüşü

Etkinlik, Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesi önünden Alzheimer Merkezi’ne kadar süren kortej yürüyüşü ile başladı. Programa Pamukkale Belediye Başkan Vekili Av. Uğur Çizmecioğlu, Pamukkale Halk Eğitim Müdürü Cengiz Sarıca, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz ve hayırsever Mahir Abalıoğlu gibi önemli isimler katıldı. Alzheimer hastaları ve aileleri de bu anlamlı etkinlikte yer aldı.

Erken teşhisin önemi vurgulandı

Etkinlik kapsamında düzenlenen sergi ve seminerlerde, Alzheimer hastalığında erken teşhisin ve beslenmenin önemi vurgulandı. Pamukkale Belediye Başkan Vekili Av. Uğur Çizmecioğlu, Alzheimer hastalarının merkezde aldığı kaliteli hizmeti ve sağlanan desteği vurgulayarak, “Erken teşhisle hastalığın ilerlemesi engellenebiliyor. Pamukkale Belediyesi olarak hastalarımıza ve ailelerine destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Eğitim ve eğlence bir arada

Katılımcılar, Semiha Kulaklı Anaokulu öğrencilerinin ve Alzheimer Merkezi hastalarının yaptığı çizimlerden oluşan sergiyi gezdi. Ayrıca Prof. Dr. Gülbahar Korkmaz Aslan, "Alzheimer’de Beslenme" başlıklı semineriyle hasta yakınlarını bilgilendirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu ve Denizli Alzheimer Derneği Ritim Grubu'nun mini konserleri ise etkinliğe renk kattı. Program, Pickleball ve Hemsball turnuvalarında dereceye giren hastalara madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi.