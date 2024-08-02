T.C. Pamukkale Belediyesi, Ağustos ayı olağan meclis toplantısında 2024-2025 eğitim-öğretim yılına yönelik eğitim yardımı kararı aldı. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi 2 bin 500 ortaokul ve lise öğrencisine 8 ay boyunca aylık 700 TL eğitim yardımı verilecek.

Eğitime tam destek

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği aydınlık geleceğe ulaşmanın gençler sayesinde olacağını biliyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak eğitimden spora, kültürden sanata her zaman gençlerimizin yanında olacağız. Bu yardımların öğrencilerimize ve ailelerine destek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başvuru süreci ve detaylar

Eğitim yardımı başvuruları, 01 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Başvuru detayları, Pamukkale Belediyesi’nin resmi web sitesinden ve belediyenin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.