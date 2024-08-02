Pamukkale Belediyesi meclis üyelerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi verildi. Eğitim, Ağustos ayı meclis toplantısı öncesinde gerçekleştirildi ve kadına yönelik şiddetle ilgili mevcut çalışmaların detayları paylaşıldı.

Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yükseltiliyor

Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, Sosyal Çalışmacı Fatma Ulusoy, kadına yönelik şiddet konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldı. Ulusoy, şiddetin her türlüsünün toplumsal iş birliğiyle önlenebileceğini vurguladı. Eğitimde, “Kadına yönelik şiddetin temelinde, biyolojik varlığımıza dayandırılan toplumsal cinsiyet eşitsizliği yatmaktadır” diyen Ulusoy, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, çocukların toplumsal rollerle büyütülmesinden kaynaklandığını belirtti.

Ulusoy, şiddetin aile içindeki etkilerinin çocuklar üzerinde derin etkiler yarattığını ifade etti. Çocukların şiddeti normalleştirdiği, kendilerini suçladığı ve aile içindeki şiddeti doğal bir durum olarak gördüğünü belirtti. Bu durumun, şiddetin gelecek nesillere aktarılmasına ve 7 kuşağa kadar devam eden bir davranış kalıbına neden olduğunu söyledi.

Başkan Ertemur’dan teşekkür ve kararlı mesaj

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, eğitimin düzenlenmesine katkıda bulunan Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Çalışmacı Fatma Ulusoy’a teşekkür etti. Ertemur, kadına ve çocuklara yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını belirtti ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele edeceklerini vurguladı.