T.C. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un seçim döneminde söz verdiği Halk Ekmek Projesi, geçtiğimiz Ağustos ayında iki mahallede başlatılmıştı. Proje, kısa süre içinde dört mahallede daha uygulamaya konarak, Pamukkale halkının yüzünü güldürdü.

4 mahallede Halk Ekmek büfesi

Pamukkale Belediyesi tarafından ilk olarak Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinde hayata geçirilen Halk Ekmek Projesi, Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallelerinde de açılan yeni büfelerle genişledi. Bu gelişme, Pamukkaleliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Büfelerde ekmek fiyatı 6 TL olarak belirlenirken, vatandaşlar bu uygulamadan oldukça memnun.

Vatandaşlardan memnuniyet yorumları

Taner Özışık: Anafartalar Mahallesi sakini emekli Taner Özışık, “Mahallemize Halk Ekmek büfesi açılması çok iyi oldu. Belediyemize teşekkür ediyorum. İnşallah bu uygulama her yere yayılır. Emekliyim, yetinemiyorum. Pamukkale Belediyesi’nden Allah razı olsun” dedi.

Meryem Güneş: Dokuzkavaklar Mahallesi'nden Meryem Güneş, “Ekmek alamayacak insan çok. Bu hizmet için Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İlknur Uyanık: İlknur Uyanık da, “Kır işine gidiyorum, başka işim yok. Halk Ekmek büfesinin açılması bizim için çok iyi oldu. Bu hizmeti getirenlerden Allah razı olsun. Ali Rıza başkanımıza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Hizmet ayağımıza geldi

Dokuzkavaklar Mahalle Muhtarı İlyas Yolcu, “Ayağımıza hizmet geldi. Güzel bir hizmet oldu. Büfemiz, vatandaşımızın ulaşımı ile ilgili en uygun yerine kuruldu. Bu hizmet için başta Belediye Başkanımız Ali Rıza Ertemur’a ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz” dedi.

"Her şey halkımızın mutluluğu için"

Başkan Ertemur, seçim vaadlerini yerine getirdiklerini ve Halk Ekmek büfelerinin sayısının artacağını belirtti. “Halkımıza bir söz vermiştik. Göreve başlamamızın 5. ayında ilk başta Aktepe ve Karşıyaka, şimdi de Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinde büfelerimizi açtık. Ekmek fiyatı 6 TL. Bu da vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmek için. Her şey halkımızın memnuniyeti için” dedi.