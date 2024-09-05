Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın davasının ikinci gününde önemli gelişmeler yaşandı. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar arasında yer alan Dilan Polat ve diğer tutuksuz sanıkların ifadeleri alındı. Dilan Polat’ın eşi Engin Polat, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken, Dilan Polat’ın SEGBİS ile bağlanan eşine el salladığı görüldü.

Duruşmanın detayları ve sanıkların ifadeleri

Davanın ikinci gününde, tutuklu sanıklardan Ahmet Gün, Sezgin Polat, ve Alper Kürşat Polat, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar arasında yer alan Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, ve Can Doğu salonda hazır bulunarak ifade verdiler. Öte yandan, Kara para aklama suçlamasıyla tahliye edilen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, savunmasında şirketinin tamamen yasal faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Özalp, “Mıstık Medya” isimli ajansının sosyal medya işlerini yürüttüğünü ve yasa dışı herhangi bir işte yer almadığını ifade etti.

Özalp, mail order sistemini hiç kullanmadıklarını ve Dilan Polat’ın aplikasyonunu kendisinin geliştirdiğini söyledi. Uygulamanın E-Nabız’dan sonra en çok indirilen uygulamalardan biri olduğunu vurguladı.

Avukatlardan açıklamalar

Dilan Polat ve Engin Polat’ın avukatı Sevinç Horoz, müvekkillerinin kara para aklama ve yasadışı bahis suçlamalarına ilişkin somut bir delil bulunmadığını savundu. Horoz, “Bu aile yapısından örgüt çıkması söz konusu olamaz. Ticari faaliyetleri gerçek ve vergi müfettişleri tarafından destekleniyor” şeklinde konuştu. Engin Polat’ın 10 aydır tek kişilik hücrede tutulduğunu belirten Horoz, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Ayrıca, Dilan Polat’ın hesaplarındaki bloke nedeniyle sağlık sorunları için sigorta bile yaptıramadıklarını ifade etti.

Sıla Doğu’nun paylaşımı

Duruşma öncesinde Sıla Doğu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Doğu, “Eylül'de Gel” isimli şarkıyı eklediği hikayesinde, “Dualarınızı esirgemeyin” notunu düşerek destek talep etti.