Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un seçim döneminde halkına verdiği çöp poşeti dağıtım sözü gerçek oluyor. 2025 yılı itibarıyla mahalle mahalle her haneye çöp poşeti ulaştıran Pamukkale Belediyesi, çevre temizliği ve vatandaş memnuniyetine katkı sağlamayı amaçlıyor.

61 mahallede çöp poşeti dağıtıldı

Pamukkale Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerinde düzenli olarak çöp poşeti dağıtımı yapmaya devam ediyor. 2024 yılında başlatılan bu uygulama, 2025 yılı itibarıyla sürekli bir hizmet haline getirildi. Asmalıevler, Zeytinköy, Gökpınar, Zümrüt, Tekke ve Kervansaray mahallelerinden başlayan dağıtımlar, her haneye ulaştırılacak şekilde planlandı.

Ekipler, kapı kapı dolaşarak çöp poşetlerini bizzat teslim ederken, Başkan Ertemur, “2024 yılı bizim yaptığımız bütçe değildi, artık 2025 kendi bütçemiz. Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirirken, yepyeni projelerimizle karşılarına çıkacağız. Pamukkale’miz için güzel günler başladı. Biz her bir vatandaşımızın yüzünü güldürmek için buradayız. Çöp poşetlerimizi de, sürekli olarak dağıtımını yaparak, çöp poşeti almayan evimiz kalmayacak” diyerek uygulamanın kapsamını vurguladı.

"Önemli bir ihtiyacı karşıladı"

Çöp poşeti dağıtımı uygulaması, hem vatandaşlar hem de mahalle muhtarları tarafından memnuniyetle karşılandı. Bağbaşı Mahallesi sakinlerinden Ali Çetin, “Bu hizmet gerçekten önemli bir ihtiyacı karşıladı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” derken, Zümrüt Mahallesi Muhtarı Hıdır Yankayış, “Seçim vaatlerinden biriydi ve Başkanımız sözünü tuttu. Vatandaşlarımız çok memnun” ifadelerini kullandı.

Gökpınar Mahallesi’nden emekli öğretmen Canip Sarıışık ise, “Bu uygulama çevre temizliği açısından büyük bir adım. Çöp poşetlerinin düzenli dağıtılmasıyla sokaklarımız daha temiz hale geldi” diyerek uygulamanın önemini vurguladı.

"Pamukkale için güzel günler başladı"

Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, ekonomik zorluklara rağmen bu sözü yerine getirmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “2025 yılı bizim için yeniliklerin ve projelerin yılı olacak. Halkımıza verdiğimiz her sözü tutmak için çalışıyoruz. Çöp poşeti dağıtımı gibi küçük görünen ama çevre temizliği ve vatandaş memnuniyeti için önemli bir adımı hayata geçiriyoruz. Pamukkale’miz için güzel günler başladı” dedi.