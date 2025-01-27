Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin merakla beklediği tek ders sınavı konusu, yönetmeliklerle netlik kazandı.

Tek ders sınavı uygulaması yok

AÖF bünyesinde tek ders sınavı uygulaması bulunmuyor. Öğrenciler, başarısız oldukları dersler için yaz okulu sınavlarına katılarak geçme şansı elde edebilirler.

Ancak, örgün programlarda belirli şartlar altında tek ders sınavı yapılabiliyor. Bu, sadece örgün öğretim programlarına özgü bir uygulamadır.

2025 yılı için AÖF’de tek ders sınavı planlanmamaktadır. Yönetmeliklere göre, açıköğretim fakültesinde bu tür bir sınav yer almıyor.