Maharashtra'da acil durum freninin çekilmesiyle paniğe kapılan yolcular raylara indi, karşıdan gelen trenin çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Tren freni kazaya yol açtı

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde, Jalgaon bölgesindeki Paranda Tren İstasyonu yakınlarında acil durum freninin çekilmesiyle başlayan olay faciaya dönüştü. Pushpak Ekspresi'nin acil freninin çekilmesiyle trende yangın olduğuna dair söylentiler yayıldı. Paniğe kapılan çok sayıda yolcu, yangından kaçmak amacıyla raylara atladı. Ancak karşı yönden hızla gelen Karnataka Ekspresi, raylara inen yolculara çarptı. Feci kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine hızla çok sayıda ambulans sevk edilirken, yetkililer kazanın nedenlerine ilişkin soruşturma başlattı. Yetkililer, yangın söylentisinin paniğe yol açtığını ve bu durumun trajik sonuca neden olduğunu belirtti.