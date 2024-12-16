İstanbul Ümraniye’de yer alan Yeşil Vadi Konakları sitesinin yönetimi, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ı protesto etti. Siteye ait güvenlik duvarının kaçak bir restoran işletmesi için belediyenin emriyle yıkıldığını iddia eden yönetim, binaların arasına dev bir pankart asarak tepkilerini ortaya koydu. Peki olaya konu olan İsmet Yıldırım kimdir? İşte detaylar…

İsmet Yıldırım kimdir?

İsmet Yıldırım; 1960 yılında İstanbul’un Ümraniye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Kütüğü Bayburt olsa da aslen Rizelidir. İlk ve ortaokulu Ümraniye’de okuyup, lise öğrenimini Bakırköy’de bitirmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından aile şirketinde müteahhitlik yaparak birçok konut ve tesisin yapımını gerçekleştirdi. Bu yıllarda, müteahhitliğin yanında çeşitli meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinde görev almıştır. 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Genel Müdürü olmuştur. 2018 yılına kadar süren KİPTAŞ Genel Müdürlüğü döneminde İstanbul’un çeşitli semtlerinde teknik donatı alanları, okulları, camileri ve çarşılarıyla modern şehirler kurmuş olup, bu şehirlerdeki konut sayısını 80 bine yükseltmiştir. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı, proje ve bürokratik işlemlerin tamamlandığı tarihi ve kültürel Süleymaniye Projesi’nin inşasına da başlamış bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır aynı zamanda yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.

İsmet Yıldırım kariyeri

İsmet Yıldırım, mezuniyetinin ardından aile şirketinde müteahhitlik yapmıştır. 1999-2018 yıllarında KİPTAŞ Genel Müdürlüğü yapmıştır. 31 Mart 2019 tarihinden beri Ümraniye Belediye Başkanıdır. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı dışında çok sayıda meslek kuruluşu ve sivil toplum örgütünde görev almıştır.