Ticaret Bakanlığı, sağlık için hayati risk taşıyan 10 ürünü piyasadan toplatmaya karar verdi. Bakanlık, yanma, yaralanma, boğulma ve alerjik reaksiyonlar gibi tehlikeler barındıran oyuncak, uçlu kalem, oda kokusu ve takı gibi ürünleri, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla ifşa etti.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yapılan açıklamada, ürünlerin çeşitli kimyasal riskler ve fiziksel tehlikeler taşıdığı belirtilerek, piyasadan derhal toplanmalarına karar verildi. Bakanlık, özellikle kimyasal bileşenler ve boğulma tehlikesi gibi riskler nedeniyle bu ürünlerin halk sağlığını tehlikeye attığını vurguladı.

İşte piyasadan toplatılmasına karar verilen 10 ürün ve tehlikeleri:

1- Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.'ye ait Gıpta Kıds Forest Versatil Kalem: Limit Değer Üzerinden Fitalat Tespit Edilmesi. (Dınp+Dbp=10000 Ppm Ölçülmüştür.) Bahsedilen fitalat kanserojen maddelerdir. Ayrıca özellikle erkeklerde kısırlığa neden olmaktadırlar.

2- Batoys Oyuncak Kırtasiye Hed. Eşya San. Ve Tic. Ltd. Şti. ait Renkli Kirpi Oyuncak Tırtıl: Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)

3- Ce Kırtasiye Oyuncak Ve Plastik Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne ait yumuşak oyuncaklalar: Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar

4- Zorluteks Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ait Linens Marka Aegean Sunset Çubuklu Ortam Kokusu: Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar

5- Zorluteks Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ait Linens Marka Exotic Spice Oda Ve Çamaşır Spreyi: Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar

6- Mad Parfüm Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 'Mad Parfumeur' Marka Pure Natural Reed Diffuser-Dekoratif Ortam Kokusu (50 Ml'lik): Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar

7- Deha Mağazacılık Ev Tekstili Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait Repertoire Marka Cerisier Reed Diffuser 200 Ml.'Lik Çubuklu Oda Parfümü-Kiraz Çiçeği: Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar

8- Adm Spor Malzemeleri Dış Ticaret - Mehmet Adem Taşçı’ya ait Novel Special" İbareli Sıkınca Ses Çıkartan Plastik Ördek Seti Oyuncak (Poşetli 12'Li Set): Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar

9- Shıny Group-Recep Bürkek'e ait Shinytech Akıllı Saat Kordonu: Kimyasal

10- Karadeniz Kırtasiye Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait Carioca Tempera Mavi Sulu Boya: Kimyasal