PAOK ile Bilbao Basket, 23 Nisan'da FIBA Europe Cup Finali'nde karşılaşacak. Maç, FIBA TV'den saat 20:15'te şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

PAOK-Bilbao Basket FIBA Europe Cup Finali'nde karşı karşıya geliyor

PAOK ile Bilbao Basket, FIBA Europe Cup Final mücadelesinde 23 Nisan 2025 Çarşamba günü karşılaşacak. Selanik'te bulunan PAOK Spor Arena Stadyumu'nda oynanacak final maçı, saat 20:15'te başlayacak.

Karşılaşma, FIBA TV üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçı internet bağlantısı olan herkes, FIBA TV’nin resmi kanalları aracılığıyla ücretsiz izleyebilecek.

PAOK-Bilbao Basket maçı yayın bilgileri

Tarih: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Saat: 20:15

Stadyum: PAOK Spor Arena, Selanik

Yayın Kanalı: FIBA TV (şifresiz)

İzleyiciler, FIBA TV'nin internet platformundan ya da desteklenen mobil uygulamaları üzerinden maçı canlı olarak takip edebilecek.

FIBA TV frekans ve platform bilgileri

FIBA TV, dijital yayıncılık altyapısıyla hizmet veriyor. Platform, internet üzerinden ücretsiz erişim sağlamakta olup herhangi bir frekans ayarlamasına gerek bulunmuyor. Yayını izlemek için FIBA TV'nin resmi web sitesine veya uygulamasına giriş yapmak yeterli olacak.