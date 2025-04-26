On binlerce vatandaşın katıldığı mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara sert eleştiriler yöneltti. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara değinerek, “Eğer İmamoğlu suçlu bulunursa ben siyaseti bırakacağım. Peki Erdoğan, sen bırakmaya var mısın?” dedi.

"Mersin'e eylem yapmaya geldik"

Kalabalığın yoğunluğuna dikkat çeken Özel, "Mersin'de dronlar kalabalığın ucuna ulaşamıyor. Bugün burada miting değil, eylem yapmaya geldik. Sonuç almaya geldik" ifadelerini kullandı.

Özel, Mersin'in yıllardır devlet yatırımlarında geri bırakıldığını vurgulayarak, "En çok vergi veren illerden biri olan Mersin, hizmet alımında 25. sırada. Söz verilen projeler tamamlanmadı. Ana konteyner limanı iptal edildi, kültür ve turizm yatırımları durduruldu. Mersinli çiftçi Pamuklu Barajı'nı sekiz yıldır bekliyor" diye konuştu.

"Sandığın değeri millet için namustur"

Seçme ve seçilme hakkının kutsallığına dikkat çeken Özel, "Bu millet her şeye sabreder ama iradesine el uzatanı affetmez. Sandık yoksa demokrasi yoktur. Tek adam rejimlerinin sonu her zaman hüsrandır" dedi.

"Geleceğin Cumhurbaşkanına darbe girişimi"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı sürecine tepki gösteren Özel, "Bu bir yerel belediye başkanına değil, geleceğin cumhurbaşkanına yapılan darbe girişimidir. Darbenin karargahı saraydır, silahı ele geçirilmiş yargıdır, mühimmatı iftiradır" sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Özel, iktidarın İmamoğlu’na yönelik iddialarına dair "Henüz bir iddianame bile hazırlayamadılar. 40 gündür yalancı tanık bulmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Canlı yayında düello çağrısı"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tarihi bir teklif sundu. "İstediğin kanalda, istediğin savcıyla İmamoğlu'nu yargılayalım. Eğer İmamoğlu suçlu çıkarsa siyaseti ben bırakacağım. Peki sen de bırakacak mısın?" dedi. "Var mı cesaretin?" diye soran Özel, Erdoğan'ı açık açık düelloya davet etti.

"Kumpas olduğunu biliyoruz"

Son gözaltı operasyonlarına da değinen Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonun amacının, "İstanbul'un rantına el koymak" olduğunu belirtti. "İSKİ’nin Kanal İstanbul’a karşı durduğu için hedef alındığını" vurguladı.

Operasyonların borsa kapanışının ardından yapılmasına dikkat çeken Özel, "Borsaya zarar gelmesin diye hafta sonu yaptılar. Bu operasyonlar hukuka değil, siyasete hizmet ediyor" dedi.

"Deprem gerçeği göz ardı ediliyor"

Deprem tehlikesine rağmen İstanbul’un uzman kadrosunun gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel, "İstanbul’u felaketlere hazırlayan kadroları içeri atmak, bu şehri savunmasız bırakmaktır" dedi.

"Türkiye’nin dört bir yanında evlatlarımız tutuklu"

Gençlik hareketlerine yönelik operasyonları da eleştiren Özgür Özel, "Binlerce gencimiz gözaltına alındı, yüzlercesi tutuklandı. Ülkenin dört bir yanında evlatlarımız özgürlük mücadelesi veriyor" ifadelerini kullandı.