Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalya A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde ABD'yi yenerek altın madalyaya uzandı. Fakat başarılarından ziyade bazı açıklamalar sonuca gölge düşürmeye başladı.

İtalya'nın aşırı sağcı Lig Partisi'nden Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan Roberto Vannacci'nin, İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Paola Egonu hakkında yaptığı açıklamalar, geniş çapta tepkilere neden oldu. Vannacci, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'nın altın madalya kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, Egonu'nun bedensel özelliklerinin İtalyanların çoğunu temsil etmediğini belirterek tartışma yarattı.

Paola Egonu, İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olarak tanınıyor ve Paris 2024'te takımının altın madalya kazanmasında büyük bir rol oynadı. Vannacci'nin bu açıklamaları, ırkçılık ve ayrımcılık suçlamalarına yol açarken, spor camiası ve kamuoyundan geniş bir kınama aldı.

Şimdi de resme saldırı gerçekleşti

Bu açıklamalardan sonra İtalya'daki Olimpiyat Komitesi binası duvarında bulunan Paola Egonu'nun resmine saldırı gerçekleşti. Binanın duvarında "İtalianita" isimli resimde, ten rengi değiştirilip yüz belirsizleştirildi.

İtalyan voleybolcu Egonu'nun vurduğu topta "ırkçılığa, nefrete, cehalete son" yazıyordu. Toptaki yazılar da tahrip edildi.

Açıklamalar "beyinsizce"

Forza Italia'nın önde gelen isimleri, Lig Partisi'nden Roberto Vannacci'nin İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı'nın önemli oyuncusu Paola Egonu hakkında yaptığı eleştirileri sert bir şekilde kınadı. Forza Italia senatörü Maurizio Gasparri, Vannacci'nin açıklamalarını "beyinsizce" olarak nitelendirdi ve böyle bir çıkışın tamamen uygunsuz olduğunu belirtti. Gasparri, özellikle İtalya'nın büyük bir başarıya imza attığı bir günde bu tür eleştirilerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Aynı partiden Tommaso Antonino Calderone de Vannacci'nin açıklamalarını eleştirdi ve İtalyan voleybol takımının muhteşem bir başarı elde ettiği bir günde, bedensel özellikler hakkında teoriler ortaya atmanın yersiz olduğunu belirtti. Calderone, "Biraz sessiz kalamaz mı? Teşekkürler Egonu, teşekkürler kızlar." diyerek, Egonu ve takım arkadaşlarına teşekkürlerini iletti ve Vannacci'nin yorumlarını gereksiz bulduğunu ifade etti.