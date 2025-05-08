Kardinaller Meclisi'nin (konklav) ikinci günü başladı. 70 farklı ülkeden gelen ve toplam 133 kardinalden oluşan seçmen meclisi, Katolik Kilisesi'nin yeni ruhani liderini belirlemek üzere Perşembe sabahı yeniden toplandı.

Dün gerçekleştirilen ilk oylama sonucunda bir papa seçilememesi nedeniyle, bugünden itibaren yeni papa belirlenene kadar sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde toplam dört oylama yapılması bekleniyor. İlk gün sonuçsuz kalırken, ikinci günün ilerleyen saatlerinde sonuç alınabileceği ihtimali dünya genelinde merakla takip ediliyor.

İkinci gün süreci nasıl işliyor?

Kardinaller, sabah ayininden sonra TSİ 08.45 itibarıyla oylama prosedürüne geçti. Gün içerisinde yapılacak iki duman gösterimiyle konklavın gidişatı kamuoyuna duyurulacak: Öğle ve akşam saatlerinde Sistine Şapeli bacasından yükselecek dumanın rengine göre gelişmeler takip edilecek.

Seçim sonucunda 89 oy çoğunluğuna ulaşılması halinde beyaz duman yükselecek ve bu, yeni papanın seçildiği anlamına gelecek. Yeterli oy sağlanamaması durumunda ise siyah duman görülecek. Günün ilk ve üçüncü oylama oturumlarında sonuç çıkmazsa, duman gösterimi yapılmaksızın doğrudan bir sonraki tura geçilecek.

İlk gün ne oldu?

Konklavın ilk günü, beklentilere paralel şekilde sonuçsuz kaldı. Çarşamba sabahı Kardinal Giovanni Battista Re'nin yönettiği ve Aziz Petrus Bazilikası'nda düzenlenen Pro Eligendo Pontifice ayininin ardından kardinaller, Sistine Şapeli'nde ilk oturumlarını gerçekleştirdi.

Üst düzey bir Vatikan yetkilisi, Kardinal Re'nin, seçmen kardinalleri Katolik Kilisesi'ni "zor ve karmaşık" bu dönemde yönlendirecek güçlü bir lider seçmeye davet ettiğini belirtti. İlk duman, beklenenden yaklaşık iki saat sonra yükseldi ve siyah renkteydi. Gecikmenin, tarihteki en kalabalık konklavlardan biri olması nedeniyle oy sayımının uzun sürmesinden kaynaklandığı kaydedildi.

Kulislerde hangi isimler öne çıkıyor?

Konklav süreci tamamen kapalı kapılar ardında yürütüldüğü için kardinallerin oy tercihleri kesin olarak bilinmiyor. Ancak kulislerde İtalya Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile Filipinli Kardinal Luis Antonio Tagle'ın önde gelen adaylar olduğu belirtiliyor.

İtalyan basını, Tagle'ın destekçilerinin Parolin lehine oy kullanmaya yönlendirilebileceğini öne sürerken, bugünkü oylamalarda yine sonuç alınamazsa Parolin'in şansının zayıflayabileceğine dikkat çekiyor. Kardinaller Matteo Zuppi ve Pierbattista Pizzaballa da adı geçen önemli isimler arasında yer alıyor.

Öte yandan, İspanyol medyası üç İspanyol kardinalin - Cristobal Lopez, Angel Fernandez Artime ve Pablo Virgilio David - seçilebilir hale geldiğini bildiriyor.

Yeni papanın seçilmesi halinde, beyaz dumanın ardından Habemus Papam (Bir papamız var) ilanı yapılacak ve seçilen kişi Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan halka ilk seslenişini gerçekleştirecek.